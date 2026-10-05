Что известно об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС расположена в г. Энергодар (Запорожская область, Российская Федерация) и включает шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 6 ГВт. Станция построена в 80-х годах прошлого века на берегу Каховского водохранилища: решение о строительстве принято в 1977 г., с 1984 по 1987 г. введены первые четыре блока, позднее – еще два. В 2022 г. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации, и указом Президента РФ эксплуатирующей организацией ЗАЭС определено АО «ЭО ЗАЭС». С октября 2022 г. эта организация обеспечивает безопасную эксплуатацию станции и деятельность персонала, а имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации.