Что известно об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

Что известно об атаке ВСУ на Запорожскую АЭСПовреждены лабораторно-бытовой корпус и здание переработки радиоактивных отходов
- Атакованные объекты ЗАЭС
- Ситуация в Энергодаре и удары по Запорожской ТЭС
- Жертвы и обращение в МАГАТЭ
- О прошлых атаках на ЗАЭС
Пресс-служба Запорожской АЭС и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщили об атаках украинских беспилотников на объекты станции и Энергодар. Повреждены лабораторно-бытовой корпус и здание переработки радиоактивных отходов. «Росатом» проинформировал МАГАТЭ о необходимости ремонта трансформатора. «Ведомости» собрали главное.
Атакованные объекты ЗАЭС
Лабораторно-бытовой корпус № 2 Запорожской АЭС подвергся атаке двух БПЛА ВСУ. Здание расположено примерно в 200 м от энергоблоков № 4 и № 5. Еще две атаки украинских беспилотников зафиксированы по зданию переработки радиоактивных отходов.
Пострадавших нет. Повреждена кровля. Угрозы ядерной безопасности в результате этих атак нет. Радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне не превышает установленных норм. Ситуация находится под контролем персонала.
В пресс-службе отметили, что удары по таким объектам потенциально опасны:
Близость лабораторно-бытового корпуса к энергоблокам создает риск повреждения инфраструктуры и угрозу для персонала.
Атаки на здание переработки радиоактивных отходов могут повредить оборудование и нарушить безопасное обращение с радиоактивными материалами.
Отсутствие угрозы ядерной безопасности по итогам этих атак не уменьшает опасности ударов по территории атомной станции.
Ситуация в Энергодаре и удары по Запорожской ТЭС
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что последние две недели ВСУ систематически обстреливают территорию Запорожской ТЭС, от которой зависит безопасность ЗАЭС.
«Предприятие не атомное – потому мировому сообществу не интересное. В то же время от работоспособности устройств, расположенных на территории Запорожской ТЭС, напрямую зависит безопасность атомной станции», – сказал он.
Речь идет об электротехническом оборудовании, перенаправляющем электроэнергию от высоковольтных линий «Ферросплавная» на Запорожскую АЭС. Две недели назад из-за обстрелов был поврежден трансформатор, от которого это оборудование было запитанo. Сейчас работоспособность критически важных систем обеспечивается за счет аварийных дизель-генераторов.
«В обычной жизни ремонт трансформатора – рутинное дело. Сегодня это операция, сопряженная с прямым риском для жизни наших ремонтных бригад», – объяснил Лихачев.
По его словам, в Энергодаре из-за артиллерийских обстрелов и атак дронов уничтожено около 70 объектов коммунальной, социальной и торговой инфраструктуры, еще порядка 50 повреждено.
Жертвы и обращение в МАГАТЭ
В ночь на воскресенье ВСУ атаковали машину с продуктами для персонала Запорожской АЭС. «Газель с продуктами для персонала АЭС была атакована дроном. Водитель – сотрудник станции – погиб», – заявил Лихачев.
Глава «Росатома» назвал персонал ЗАЭС героями, которые круглосуточно, под обстрелами противника, обеспечивают эксплуатацию объекта. «И дается это, поверьте, очень непросто», – отметил он.
Запорожская АЭС
«Росатом» проинформировал МАГАТЭ о необходимости ремонта трансформатора на Запорожской ТЭС и установлении для этого временного режима тишины. «Рисковать нашими людьми мы не имеем права», – сказал Лихачев. Параметры временного перемирия сейчас согласовываются.
О прошлых атаках на ЗАЭС
В сентябре 2026 г. Запорожская АЭС и Энергодар регулярно подвергались атакам украинских беспилотников.
10 сентября в промышленной зоне Энергодара дрон ударил по автомобилю скорой помощи - пострадали два медработника, угрозы их жизни не было.
11 сентября при атаке на бензовозы с дизтопливом для ЗАЭС погибли двое военных, еще несколько получили ранения; глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что организаторы знали о доставке необходимого станции топлива, а с вечера 12 сентября ВСУ совершили более 10 атак БПЛА по учебно-тренировочному центру ЗАЭС.
В ночь на 14 сентября Энергодар атаковали девять беспилотников: семь FPV-дронов ударили по магазину «Таврида», два не сдетонировали, также был поврежден филиал художественного отделения Детской школы искусств.
19, 20 и 27 сентября МАГАТЭ зафиксировало серию атак на трансформаторы Запорожской ТЭС, жизненно важные для внешнего электроснабжения ЗАЭС. Рафаэль Гросси назвал такие атаки абсолютно неприемлемыми и призвал немедленно их прекратить.
22 сентября украинский дрон повредил пост радиационного контроля ЗАЭС в районе Ивановки в 13 км от станции, и Лихачев по итогам встречи с Гросси сообщил, что за 4,5 месяца по ЗАЭС и Энергодару нанесено более 750 ударов, погибли 20 человек, включая девять сотрудников станции, более 100 пострадали.
27 сентября в Энергодаре при атаке БПЛА погибла женщина, еще двое пострадали и находились в больнице в состоянии средней тяжести.