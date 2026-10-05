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Что известно об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

Повреждены лабораторно-бытовой корпус и здание переработки радиоактивных отходов
Михаил Беляев
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС
Главное
  • Атакованные объекты ЗАЭС
  • Ситуация в Энергодаре и удары по Запорожской ТЭС
  • Жертвы и обращение в МАГАТЭ
  • О прошлых атаках на ЗАЭС

Пресс-служба Запорожской АЭС и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщили об атаках украинских беспилотников на объекты станции и Энергодар. Повреждены лабораторно-бытовой корпус и здание переработки радиоактивных отходов. «Росатом» проинформировал МАГАТЭ о необходимости ремонта трансформатора. «Ведомости» собрали главное.

Атакованные объекты ЗАЭС

Лабораторно-бытовой корпус № 2 Запорожской АЭС подвергся атаке двух БПЛА ВСУ. Здание расположено примерно в 200 м от энергоблоков № 4 и № 5. Еще две атаки украинских беспилотников зафиксированы по зданию переработки радиоактивных отходов.

Пострадавших нет. Повреждена кровля. Угрозы ядерной безопасности в результате этих атак нет. Радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне не превышает установленных норм. Ситуация находится под контролем персонала.

В пресс-службе отметили, что удары по таким объектам потенциально опасны:

  • Близость лабораторно-бытового корпуса к энергоблокам создает риск повреждения инфраструктуры и угрозу для персонала.

  • Атаки на здание переработки радиоактивных отходов могут повредить оборудование и нарушить безопасное обращение с радиоактивными материалами.

Отсутствие угрозы ядерной безопасности по итогам этих атак не уменьшает опасности ударов по территории атомной станции.

Ситуация в Энергодаре и удары по Запорожской ТЭС

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что последние две недели ВСУ систематически обстреливают территорию Запорожской ТЭС, от которой зависит безопасность ЗАЭС.

«Предприятие не атомное – потому мировому сообществу не интересное. В то же время от работоспособности устройств, расположенных на территории Запорожской ТЭС, напрямую зависит безопасность атомной станции», – сказал он.

Речь идет об электротехническом оборудовании, перенаправляющем электроэнергию от высоковольтных линий «Ферросплавная» на Запорожскую АЭС. Две недели назад из-за обстрелов был поврежден трансформатор, от которого это оборудование было запитанo. Сейчас работоспособность критически важных систем обеспечивается за счет аварийных дизель-генераторов.

«В обычной жизни ремонт трансформатора – рутинное дело. Сегодня это операция, сопряженная с прямым риском для жизни наших ремонтных бригад», – объяснил Лихачев.

По его словам, в Энергодаре из-за артиллерийских обстрелов и атак дронов уничтожено около 70 объектов коммунальной, социальной и торговой инфраструктуры, еще порядка 50 повреждено.

Жертвы и обращение в МАГАТЭ

В ночь на воскресенье ВСУ атаковали машину с продуктами для персонала Запорожской АЭС. «Газель с продуктами для персонала АЭС была атакована дроном. Водитель – сотрудник станции – погиб», – заявил Лихачев.

Глава «Росатома» назвал персонал ЗАЭС героями, которые круглосуточно, под обстрелами противника, обеспечивают эксплуатацию объекта. «И дается это, поверьте, очень непросто», – отметил он.

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС расположена в г. Энергодар (Запорожская область, Российская Федерация) и включает шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 6 ГВт. Станция построена в 80-х годах прошлого века на берегу Каховского водохранилища: решение о строительстве принято в 1977 г., с 1984 по 1987 г. введены первые четыре блока, позднее – еще два. В 2022 г. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации, и указом Президента РФ эксплуатирующей организацией ЗАЭС определено АО «ЭО ЗАЭС». С октября 2022 г. эта организация обеспечивает безопасную эксплуатацию станции и деятельность персонала, а имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации.

«Росатом» проинформировал МАГАТЭ о необходимости ремонта трансформатора на Запорожской ТЭС и установлении для этого временного режима тишины. «Рисковать нашими людьми мы не имеем права», – сказал Лихачев. Параметры временного перемирия сейчас согласовываются.

О прошлых атаках на ЗАЭС

В сентябре 2026 г. Запорожская АЭС и Энергодар регулярно подвергались атакам украинских беспилотников.

  • 10 сентября в промышленной зоне Энергодара дрон ударил по автомобилю скорой помощи - пострадали два медработника, угрозы их жизни не было.

  • 11 сентября при атаке на бензовозы с дизтопливом для ЗАЭС погибли двое военных, еще несколько получили ранения; глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что организаторы знали о доставке необходимого станции топлива, а с вечера 12 сентября ВСУ совершили более 10 атак БПЛА по учебно-тренировочному центру ЗАЭС.

  • В ночь на 14 сентября Энергодар атаковали девять беспилотников: семь FPV-дронов ударили по магазину «Таврида», два не сдетонировали, также был поврежден филиал художественного отделения Детской школы искусств.

  • 19, 20 и 27 сентября МАГАТЭ зафиксировало серию атак на трансформаторы Запорожской ТЭС, жизненно важные для внешнего электроснабжения ЗАЭС. Рафаэль Гросси назвал такие атаки абсолютно неприемлемыми и призвал немедленно их прекратить.

  • 22 сентября украинский дрон повредил пост радиационного контроля ЗАЭС в районе Ивановки в 13 км от станции, и Лихачев по итогам встречи с Гросси сообщил, что за 4,5 месяца по ЗАЭС и Энергодару нанесено более 750 ударов, погибли 20 человек, включая девять сотрудников станции, более 100 пострадали.

  • 27 сентября в Энергодаре при атаке БПЛА погибла женщина, еще двое пострадали и находились в больнице в состоянии средней тяжести.

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