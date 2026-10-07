Минобороны назвало цели ударов по объектам ВСУ

Минобороны назвало цели ударов по объектам ВСУАрмия России поразила предприятия ВПК и портовую инфраструктуру Украины
В ночь на 7 октября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ведомости» собрали главные тезисы о целях ударов.
Киев
В Киеве поражено промышленное предприятие компании ООО «Умные боеприпасы», осуществляющее сборку и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9, а также комплектующих к ним. Под удар также попали цех сборки и место хранения БПЛА компании ЧАО «Фанплит», на базе которого осуществляется производство комплектующих для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности FP-1 и FP-2.
Киевская область
В городе Обухов Киевской области поражен завод компании ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат», на базе которого организовано производство и хранение ракет FP-5 «Фламинго», а также комплектующих к ним.
Черниговская область
В городе Прилуки Черниговской области поражено промышленное предприятие компании ТД «Пластмасс-Прилуки», осуществляющее производство и хранение комплектующих для ракет FP-5 «Фламинго».
Кировоградская область
В городе Александрия Кировоградской области поражен цех «Группы промышленных предприятий «Александрия» по производству комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, в том числе самолетного типа.
Днепропетровская область
В Днепре поражено предприятие ракетно-космической промышленности (ГППО «Южный машиностроительный завод имени О. Макарова»), осуществляющее производство, хранение и поставку ВСУ крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также дронов большой и средней дальности FP-1 и FP-2.
Полтавская область
В городе Кременчуг Полтавской области поражено производственное предприятие компании ПАО «Автокраз», осуществляющее производство и хранение специализированных шасси для пусковых установок крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Под удар также попала табачная фабрика «JTI Украина», на производственных мощностях предприятия организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для обеспечения потребностей ВСУ.
Харьковская область
В городе Лозовая Харьковской области поражен механический завод, осуществляющий сборку и хранение ракет FP-5 «Фламинго», а также комплектующих к ним.
Одесская область
В порту Измаил поражен завод «Дунай судоремонт», осуществляющий производство и хранение безэкипажных катеров и комплектующих к ним. В порту Одесса российские военные ударили по сухогрузу, доставлявшему грузы военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ.
Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 311 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областями, а также над Пермским краем, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.