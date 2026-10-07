Минобороны назвало цели ударов по объектам ВСУ

В Киеве поражено промышленное предприятие компании ООО «Умные боеприпасы», осуществляющее сборку и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9, а также комплектующих к ним. Под удар также попали цех сборки и место хранения БПЛА компании ЧАО «Фанплит», на базе которого осуществляется производство комплектующих для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности FP-1 и FP-2.