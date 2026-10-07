За ночь силы ПВО уничтожили 311 украинских БПЛА над Россией
Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 311 украинских беспилотников над 17 регионами и двумя морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областями, а также над Пермским краем, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о трех сбитых дронах в небе над одним из районов области, еще один – на границе Пензы. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал, что на юге региона при падении обломков беспилотника повреждена линия электропередачи. Несколько сел временно остались без электроснабжения. Всего ночью силы ПВО сбили над девятью районами и двумя городскими округами Воронежской области 64 беспилотника. Предварительно, пострадавших нет.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта Чебоксар, Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Саранска, Казани, Ижевска, Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Перми («Большое Савино»). Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.
С 8:00 мск до 20:00 мск 6 октября силы ПВО сбили 110 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона и Крыма.