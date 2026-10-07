За ночь силы ПВО уничтожили 311 украинских БПЛА над Россией

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал, что на юге региона при падении обломков беспилотника повреждена линия электропередачи. Несколько сел временно остались без электроснабжения. Всего ночью силы ПВО сбили над девятью районами и двумя городскими округами Воронежской области 64 беспилотника. Предварительно, пострадавших нет.