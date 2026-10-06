Силы ПВО за день сбили 110 украинских БПЛА над регионами России
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в течение дня 110 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.
Уточняется, что БПЛА были ликвидированы в период с 8:00 по 20:00 мск. По данным оборонного ведомства, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.
6 октября в Белгородской области двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотников. Также из-за налета БПЛА были повреждены машины, дома и объекты инфраструктуры во множестве населенных пунктов региона.
В ночь на 6 октября силы ПВО сбили 868 беспилотников над российскими регионами. Они были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Азовского моря.