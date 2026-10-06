Силы ПВО за день сбили 110 украинских БПЛА над регионами России

Уточняется, что БПЛА были ликвидированы в период с 8:00 по 20:00 мск. По данным оборонного ведомства, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.