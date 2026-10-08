Как США используют интернет-кабели для сохранения гегемонии

Как США используют интернет-кабели для сохранения гегемонииПрокладка такой инфраструктуры расширяет возможности Вашингтона контролировать потоки данных
США направят максимальную дипломатическую поддержку сооружению подводного силового кабеля в Средиземном море Great Sea Interconnector (GSI), протяженность которого составляет 1208 км и который свяжет Грецию, Кипр и Израиль. Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил в ходе своего официального визита в Грецию, который завершился 8 октября.
Стоимость проекта составляет 1,9 млрд евро, его мажоритарием в августе стала французская инвестиционная группа Meridiam. Стоит отметить, что в первый срок Трампа (2017–2021) эта же компания участвовала в американских инфраструктурных консорциумах. Например, при сооружении «Фиолетовой линии» (легкорельсовый маршрут протяженностью 26,1 км в штате Мэриленд).
Позиция американцев объясняется их технологическим соперничеством с Китаем, говорит исполнительный директор АНО «Координационная лаборатория» Мария Базлуцкая. Она объяснила, что цель не только в том, чтобы не допустить китайские компании к сооружению такой инфраструктуры, но и в приобретении максимального количества энергии для развития технологий искусственного интеллекта.
«Сам проект интересен не столько участием Кипра или Израиля, как пишут многие, сколько тем, что он затрагивает греческий остров Крит. Американцы там строят дата-центр и им важна дешевая энергетика», – подчеркнула Базлуцкая.
На начальных этапах планирования GSI китайские компании рассматривали возможность участия в проекте, так как уже владели долями греческих юрлиц, которые занимались подводными кабелями. Например, китайская State Grid Corporation (SGC) в 2017 г. купила 24% в греческой Independent Power Transmission Operator (IPTO), которая, в свою очередь, участвует в проекте GSI.
На морском дне насчитывалось 550 телекоммуникационных кабелей (по данным TeleGeography на 1 июня 2023 г.), обеспечивающих 95% интернет-трафика. За последние несколько лет США поспособствовали отстранению китайских подрядчиков от семи проектов по прокладке крупномасштабных подводных интернет-кабелей.
С помощью кабеля американцы хотят частично диверсифицировать поставки энергии, продолжает Базлуцкая. «Это связано больше с категорией энергетической безопасности для западного сообщества, которое сейчас пытается быстро решить вопросы по поставкам в обход Ормуза. Они еще считают, что такие кризисы, как в Ормузе, возможны в Красном море. Думаю, что это, конечно, проект не про Кипр, а про Израиль, чтобы обеспечить его энергией», – резюмировала эксперт.