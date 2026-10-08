Как США используют интернет-кабели для сохранения гегемонии

С помощью кабеля американцы хотят частично диверсифицировать поставки энергии, продолжает Базлуцкая. «Это связано больше с категорией энергетической безопасности для западного сообщества, которое сейчас пытается быстро решить вопросы по поставкам в обход Ормуза. Они еще считают, что такие кризисы, как в Ормузе, возможны в Красном море. Думаю, что это, конечно, проект не про Кипр, а про Израиль, чтобы обеспечить его энергией», – резюмировала эксперт.