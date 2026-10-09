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Главная / Политика /

Где на думских выборах «Единая Россия» максимально улучшила результат

В ряде субъектов прирост к 2021 году превысил 25 п. п.
Александр Тихонов
Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Наиболее сильный прирост голосов (свыше 20 п. п.) за «Единую Россию» (ЕР) на думских выборах в девятый созыв по сравнению с результатами 2021 г. зафиксирован в Амурской, Ивановской, Курганской, Оренбургской, Сахалинской, Смоленской областях, на Камчатке, в Приморском и Хабаровском краях, подсчитали «Ведомости». На Сахалине ЕР набрала на 25,28 п. п. больше, чем пять лет назад (61,01%), в Амурской области – на 25,77 п. п. (60,09%), в Смоленской – на 25,7 п. п. (65,25%).

Рост голосов за ЕР более чем на 10 п. п. произошел в Тверской, Курской, Воронежской, Рязанской, Костромской, Владимирской, Московской, Самарской, Омской, Ульяновской, Челябинской, Магаданской, Ленинградской, Псковской, Калининградской областях, республиках Коми, Дагестане, Калмыкии, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Ханты-Мансийском и Ненецком автономном округах (ХМАО и НАО), Чукотке и Санкт-Петербурге.

В целом по стране ЕР на думских выборах 2026 г. получила 58,21%. На выборах в восьмой созыв Госдумы, которые состоялись в 2021 г., результат партии власти был скромнее – 49,82%. Благодаря победе кандидатов от ЕР в большинстве из 225 одномандатных округов ЕР получила в девятом созыве самую большую фракцию в истории – 349 депутатов (позже присоединился один из избранных самовыдвиженцев). Это на 25 больше, чем в предыдущем созыве. Выборы в девятый созыв прошли при рекордной явке 59,32%. Пять лет назад она равнялась 51,72%.

Динамика результатов «Единой России» на парламентских выборах наглядно демонстрирует, что электоральные процессы в стране ушли от шаблонов «уравниловки» и отражают живую, сугубо индивидуальную социально-экономическую реальность каждого региона, говорит сенатор Сергей Перминов (ЕР). По его словам, рост поддержки партии более чем на 20 п. п. в ряде субъектов – это прямой результат адресной работы власти и эффективного купирования внешнего санкционного давления.

Где снизился результат

Тем не менее есть регионы, где результаты уменьшились с 2021 г. Это Карелия (минус 5,92 п. п. до 31,44%), а также республики, где всегда и так поддерживают власть: Кабардино-Балкария (минус 8,92 п. п. до 70,28%), Татарстан (минус 6,98 п. п. до 72,03%), Северная Осетия (минус 6 п. п. до 65,12%), Башкирия (минус 5,89 п. п. до 60,72%) и Карачаево-Черкесия (минус 5,98 п. п. до 74,08%).

Снижение показателей в другой группе регионов (таких как Вологодская область, Карелия, ЕАО или традиционно консолидированные республики Кавказа и Поволжья) говорит «о наличии уникального локального контекста», сказал Перминов. «В одних субъектах сказалась объективная ротация губернаторского корпуса и перезагрузка местных элит, в других – специфические вызовы на рынке труда или временно возросший запрос на обновление повестки, который перехватили альтернативные кандидаты», – отметил он.

По словам сенатора, в условиях суверенной демократии перед регионами не ставится абстрактная задача «показать цифру» любой ценой. «Главный приоритет – это обеспечение легитимности, прозрачности и стабильности обратной связи с населением», – подчеркнул он.

В некоторых субъектах прирост голосов за ЕР может быть связан с заменой высшего должностного лица, как это произошло в Республике Коми, говорит политолог Константин Калачев. В 2024 г. врио главы региона был назначен экс-губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн, который был избран на выборах год спустя. ЕР улучшила здесь результат на думских выборах в 2026 г. на 14,08 п. п. до 43,52%.

Резкий рост явки и результатов не везде был прогнозируемым, отмечает источник, близкий к администрации одного из субъектов РФ. Отчасти это было следствием попытки соблюсти элитные договоренности и показать результат, говорит он.

Максим Стулов / Ведомости

«Где-то власть смогла переформатировать политическое пространство, как в Санкт-Петербурге. Где-то научилась реализовывать мобилизационные проекты и договариваться с местными элитами. Тут в пример можно привести Костромскую область: уровень внутриэлитной конфликтности заметно снизился, сформировалась более устойчивая политическая конструкция. Элиты консолидированы, что отразилось и на электоральных результатах. То же самое можно сказать про Калмыкию. <...> Выросло качество политического менеджмента. Отсюда и прирост голосов за ЕР», – сказал эксперт «Ведомостям».

Но смена главы субъекта может иметь и обратный результат, как в Вологодской и Еврейской автономной областях, говорит политолог Виталий Иванов. Врио главы Вологодчины в 2023 г. был назначен бывший вице-премьер Подмосковья Георгий Филимонов (в 2024 г. избран), известный неоднозначными инициативами (запрет абортов, сухой закон и т. д.). Губернатором Еврейской автономной области в 2025 г. была избрана экс-руководитель программы «Время героев» Мария Костюк.

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