Где на думских выборах «Единая Россия» максимально улучшила результат

В целом по стране ЕР на думских выборах 2026 г. получила 58,21%. На выборах в восьмой созыв Госдумы, которые состоялись в 2021 г., результат партии власти был скромнее – 49,82%. Благодаря победе кандидатов от ЕР в большинстве из 225 одномандатных округов ЕР получила в девятом созыве самую большую фракцию в истории – 349 депутатов (позже присоединился один из избранных самовыдвиженцев). Это на 25 больше, чем в предыдущем созыве. Выборы в девятый созыв прошли при рекордной явке 59,32%. Пять лет назад она равнялась 51,72%.