Что известно о ночных атаках на российские регионы

В Мосальском округе Калужской области при беспилотных атаках были повреждены здание школы, два частных дома и автомобиль. По словам губернатора Владислава Шапши, обошлось без пострадавших. Всего с вечера 12 октября над регионом были сбиты 73 БПЛА. Силы ПВО работали над территориями Бабынинского, Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Хвастовичского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.