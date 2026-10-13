Что известно о ночных атаках на российские регионы

Что известно о ночных атаках на российские регионыЕсть повреждения инфраструктуры и жилых домов
В ночь на 13 октября украинские силы предприняли массированную беспилотную атаку на российские регионы. Дежурные силы ПВО сбили 604 беспилотника над 16 субъектами РФ и акваторией Азовского моря. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на Москву летели 417 дронов. В регионах есть повреждения инфраструктуры и жилых домов. «Ведомости» собрали информацию об атаках, известную к этому часу.
Собянин рассказал, что с 20:30 мск 12 октября по 07:00 мск 13 октября в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников. Большинство из них были сбиты на дальних подступах. На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 65 беспилотных устройств. Утром Собянин сообщил о ликвидации еще пяти БПЛА, летевших на столицу.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проинформировал об отражении массированной воздушной атаки на регион. Пострадавших нет, но в промзоне Невинномысска зафиксированы повреждения от упавших обломков БПЛА.
В Мосальском округе Калужской области при беспилотных атаках были повреждены здание школы, два частных дома и автомобиль. По словам губернатора Владислава Шапши, обошлось без пострадавших. Всего с вечера 12 октября над регионом были сбиты 73 БПЛА. Силы ПВО работали над территориями Бабынинского, Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Хвастовичского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Каменске-Шахтинском. По его словам, информация о пострадавших и последствиях на земле будет уточняться. В Воронежской области за ночь было сбито 13 беспилотников над двумя городскими округами и восемью районами региона, сообщил губернатор Александр Гусев.
Минобороны России сообщило, что с 20:00 мск 12 октября до 8:00 мск 13 октября беспилотники были перехвачены над территориями Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Калужской, Тульской, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей и над акваторией Азовского моря. Росавиация ограничивала работу столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», а также авиагаваней Калуги, Тамбова, Пензы, Краснодара, Геленджика, Череповца, Ярославля, Иванова.