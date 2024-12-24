Олег Степанов: «Дипломатия и дипломаты нужны как раз во время кризиса»

«Дипломатия и дипломаты нужны как раз во время кризиса»Посол России в Канаде о состоянии двусторонних отношений, перспективах и проблемах их развития
В 2025 г. в Канаде пройдут парламентские выборы. Многие эксперты считают шансы нынешнего премьер-министра Джастина Трюдо и его лейбористской партии остаться в правительстве крайне низкими. Именно они начали раскручивать «санкционный маховик» в отношении России, и сейчас отношения между странами номинальны, признается посол в Канаде Олег Степанов. Но прекратить контакт нельзя: в стране «большая русская община», которая, только по официальным данным, составляет 110 000 человек, а по данным дипломатов – в разы больше. В интервью «Ведомостям» Степанов рассказал о «современном маккартизме» в Канаде, перспективах вернуться к товарообороту в $2,2 млрд, который существовал до 2022 г., и поможет ли улучшить отношения России и североамериканского соседа президент США Дональд Трамп.
– На текущем этапе наши отношения номинальны. Не по нашей вине. Еще с 2015 г. кабинетом Трюдо был взят курс на свертывание российско-канадских связей. Раскручивался санкционный маховик. Хотя первые санкции вводились еще при прежнем кабинете Харпера, после 2014 г. Когда же началась СВО, антироссийская политика достигла своего апогея.
Согласно майским данным Королевской канадской конной полиции, здесь заблокированы наши активы на сумму около $102 млн. Кроме того, заморожены банковские финансовые транзакции где-то в размере $232 млн.
При этом Канада не раскрывает перечень, кого касаются эти «заморозки». Можно только догадываться. Тем более что с российской стороны данных на сей счет или жалоб не поступало. Есть, правда, целый набор обращений в наш адрес от граждан России, чьи переводы оказались замороженными. В основном речь идет о гуманитарных переводах. Кто-то пересылал деньги родственникам, у кого-то дети здесь учатся и им пытались перевести деньги на жизнь, на учебу, но все это попало под санкции и оказалось заблокированным. Мы ведем работу с канадскими властями, чтобы людям помочь, но там речь идет о десятках тысяч долларов. Откуда же взялись миллионы, сказать трудно.