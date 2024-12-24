Олег Степанов: «Дипломатия и дипломаты нужны как раз во время кризиса»

При этом Канада не раскрывает перечень, кого касаются эти «заморозки». Можно только догадываться. Тем более что с российской стороны данных на сей счет или жалоб не поступало. Есть, правда, целый набор обращений в наш адрес от граждан России, чьи переводы оказались замороженными. В основном речь идет о гуманитарных переводах. Кто-то пересылал деньги родственникам, у кого-то дети здесь учатся и им пытались перевести деньги на жизнь, на учебу, но все это попало под санкции и оказалось заблокированным. Мы ведем работу с канадскими властями, чтобы людям помочь, но там речь идет о десятках тысяч долларов. Откуда же взялись миллионы, сказать трудно.