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Александр Авдеев: «Мы постараемся вернуться в число летающих регионов»

Губернатор Владимирской области о подготовке к празднованию 60-летия Золотого кольца и реконструкции аэропорта
Александр Тихонов
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев / Алексей Орлов / Ведомости

В 2027 г. будет отмечаться 60-летие известного во всем мире туристического маршрута Золотое кольцо, в который входят два древних города Владимирской области – Владимир и Суздаль. Для привлечения новых туристов власти региона планируют реконструировать аэропорт Владимира и в перспективе сделать его международным, а в Суздале в 2025 г. будет открыт центр народно-художественных промыслов.

В интервью «Ведомостям» губернатор Владимирской области Александр Авдеев, который в 2021 г. заступил на службу, опроверг миф о том, что туристический бизнес в Суздале подмяли под себя москвичи, рассказал, зачем региону нужен аэропорт и эффективны ли запреты в решении демографических задач.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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