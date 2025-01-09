Александр Авдеев: «Мы постараемся вернуться в число летающих регионов»

В 2027 г. будет отмечаться 60-летие известного во всем мире туристического маршрута Золотое кольцо, в который входят два древних города Владимирской области – Владимир и Суздаль. Для привлечения новых туристов власти региона планируют реконструировать аэропорт Владимира и в перспективе сделать его международным, а в Суздале в 2025 г. будет открыт центр народно-художественных промыслов.