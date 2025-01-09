Александр Авдеев: «Мы постараемся вернуться в число летающих регионов»

«Мы постараемся вернуться в число летающих регионов»Губернатор Владимирской области о подготовке к празднованию 60-летия Золотого кольца и реконструкции аэропорта
В 2027 г. будет отмечаться 60-летие известного во всем мире туристического маршрута Золотое кольцо, в который входят два древних города Владимирской области – Владимир и Суздаль. Для привлечения новых туристов власти региона планируют реконструировать аэропорт Владимира и в перспективе сделать его международным, а в Суздале в 2025 г. будет открыт центр народно-художественных промыслов.
В интервью «Ведомостям» губернатор Владимирской области Александр Авдеев, который в 2021 г. заступил на службу, опроверг миф о том, что туристический бизнес в Суздале подмяли под себя москвичи, рассказал, зачем региону нужен аэропорт и эффективны ли запреты в решении демографических задач.
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