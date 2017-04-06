Спорт и политики
В Международный день спорта публикуем снимки первых лиц государств на пробежке или за игрой в гольф
Президент Белоруссии неравнодушен к лыжам
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо занимается боксом
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Президент России Владимир Путин - известный дзюдоист
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Премьер-министр Индии Нарендре Моди занимается йогой
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Президент США Дональд Трамп любит гольф
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вместе с мужем занимается скандинавской ходьбой
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Король Бельгии Филипп во время велопрогулки
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Президент Аргентины Маурисио Макри играет в теннис
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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето предпочитает пробежки
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ирает в волейбол
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