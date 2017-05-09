Власть

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Военные корабли в параде не участвовали
Preloader gallery
Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Петербурге
Евгений Егоров / Ведомости
Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Петербурге
1/10
В параде на Дворцовой площади участвовали более четырех тысяч военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона и около сотни единиц техники Сухопутных войск ЗВО
Евгений Егоров / Ведомости
В параде на Дворцовой площади участвовали более четырех тысяч военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона и около сотни единиц техники Сухопутных войск ЗВО
2/10
Была задействована армейская и фронтовая авиация
Евгений Егоров / Ведомости
Была задействована армейская и фронтовая авиация
3/10
Ранее сообщалось, что в День Победы в торжественных мероприятиях в акватории Невы примут участие корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз флота
Евгений Егоров / Ведомости
Ранее сообщалось, что в День Победы в торжественных мероприятиях в акватории Невы примут участие корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз флота
4/10
Всего планировалось задействовать более десяти кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота
Евгений Егоров / Ведомости
Всего планировалось задействовать более десяти кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота
5/10
Однако несмотря на анонсированное их участие в торжествах корабли в Петербурге так и не появились
Евгений Егоров / Ведомости
Однако несмотря на анонсированное их участие в торжествах корабли в Петербурге так и не появились
6/10
Ранее местные СМИ сообщали, что морской парад отменен из-за того, что участвующие в нем боевые корабли Балтийского флота вышли в море навстречу американскому эсминцу USS Carney
Евгений Егоров / Ведомости
Ранее местные СМИ сообщали, что морской парад отменен из-за того, что участвующие в нем боевые корабли Балтийского флота вышли в море навстречу американскому эсминцу USS Carney
7/10
Евгений Егоров / Ведомости
8/10
Евгений Егоров / Ведомости
9/10
Евгений Егоров / Ведомости
10/10
  • Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Петербурге
  • В параде на Дворцовой площади участвовали более четырех тысяч военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона и около сотни единиц техники Сухопутных войск ЗВО
  • Была задействована армейская и фронтовая авиация
  • Ранее сообщалось, что в День Победы в торжественных мероприятиях в акватории Невы примут участие корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз флота
  • Всего планировалось задействовать более десяти кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота
  • Однако несмотря на анонсированное их участие в торжествах корабли в Петербурге так и не появились
  • Ранее местные СМИ сообщали, что морской парад отменен из-за того, что участвующие в нем боевые корабли Балтийского флота вышли в море навстречу американскому эсминцу USS Carney
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото