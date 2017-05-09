Парад Победы в Санкт-Петербурге
Военные корабли в параде не участвовали
Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Петербурге
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В параде на Дворцовой площади участвовали более четырех тысяч военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона и около сотни единиц техники Сухопутных войск ЗВО
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Была задействована армейская и фронтовая авиация
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Ранее сообщалось, что в День Победы в торжественных мероприятиях в акватории Невы примут участие корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз флота
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Всего планировалось задействовать более десяти кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота
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Однако несмотря на анонсированное их участие в торжествах корабли в Петербурге так и не появились
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Ранее местные СМИ сообщали, что морской парад отменен из-за того, что участвующие в нем боевые корабли Балтийского флота вышли в море навстречу американскому эсминцу USS Carney
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