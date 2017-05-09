Акция «Бессмертный полк»
В Москве к шествию присоединился Владимир Путин
«Бессмертный полк» является общественной патриотической акцией, инициированной в 2012 г. в Томске. Она ежегодно проводится в России и других странах мира. На фото шествие в Москве
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Люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне
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Президент России Владимир Путин сегодня решил принять участие в акции «Бессмертный полк» в центре Москвы
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Более 600 000 человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве, сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-центре МВД России
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