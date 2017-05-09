Власть

Акция «Бессмертный полк»

В Москве к шествию присоединился Владимир Путин
Preloader gallery
«Бессмертный полк» является общественной патриотической акцией, инициированной в 2012 г. в Томске. Она ежегодно проводится в России и других странах мира. На фото шествие в Москве
Евгений Разумный / Ведомости
«Бессмертный полк» является общественной патриотической акцией, инициированной в 2012 г. в Томске. Она ежегодно проводится в России и других странах мира. На фото шествие в Москве
1/28
Люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне
Евгений Егоров / Ведомости
Люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне
2/28
Президент России Владимир Путин сегодня решил принять участие в акции «Бессмертный полк» в центре Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
Президент России Владимир Путин сегодня решил принять участие в акции «Бессмертный полк» в центре Москвы
3/28
Более 600 000 человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве, сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-центре МВД России
Евгений Разумный / Ведомости
Более 600 000 человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве, сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-центре МВД России
4/28
Санкт-Петербург
Евгений Егоров / Ведомости
Санкт-Петербург
5/28
Санкт-Петербург
Евгений Егоров / Ведомости
Санкт-Петербург
6/28
Москва
Андрей Гордеев / Ведомости
Москва
7/28
Санкт-Петербург
Евгений Егоров / Ведомости
Санкт-Петербург
8/28
Санкт-Петербург
Евгений Егоров / Ведомости
Санкт-Петербург
9/28
Москва
Евгений Разумный / Ведомости
Москва
10/28
Москва
Евгений Разумный / Ведомости
Москва
11/28
Санкт-Петербург
Евгений Егоров / Ведомости
Санкт-Петербург
12/28
Санкт-Петербург
Евгений Егоров / Ведомости
Санкт-Петербург
13/28
Москва
Евгений Разумный / Ведомости
Москва
14/28
Санкт-Петербург
Евгений Егоров / Ведомости
Санкт-Петербург
15/28
Санкт-Петербург
Евгений Егоров / Ведомости
Санкт-Петербург
16/28
Москва
Андрей Гордеев / Ведомости
Москва
17/28
Москва
Андрей Гордеев / Ведомости
Москва
18/28
Москва
Андрей Гордеев / Ведомости
Москва
19/28
Москва
Андрей Гордеев / Ведомости
Москва
20/28
Москва
Андрей Гордеев / Ведомости
Москва
21/28
Москва
Андрей Гордеев / Ведомости
Москва
22/28
Москва
Андрей Гордеев / Ведомости
Москва
23/28
Москва
Андрей Гордеев / Ведомости
Москва
24/28
Москва
Андрей Гордеев / Ведомости
Москва
25/28
Москва
Андрей Гордеев / Ведомости
Москва
26/28
Москва
Андрей Гордеев / Ведомости
Москва
27/28
Москва
Андрей Гордеев / Ведомости
Москва
28/28
  • «Бессмертный полк» является общественной патриотической акцией, инициированной в 2012 г. в Томске. Она ежегодно проводится в России и других странах мира. На фото шествие в Москве
  • Люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне
  • Президент России Владимир Путин сегодня решил принять участие в акции «Бессмертный полк» в центре Москвы
  • Более 600 000 человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве, сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-центре МВД России
  • Санкт-Петербург
  • Санкт-Петербург
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Санкт-Петербург
  • Москва
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Санкт-Петербург
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Санкт-Петербург
  • Москва
  • Москва
  • Москва
  • Москва
  • Москва
  • Москва
  • Москва
  • Москва
  • Москва
  • Москва
  • Москва
  • Москва
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото