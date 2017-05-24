Трагический май 1942 года
На исходе первого года войны Красная армия потерпела ряд тяжелых поражений
8 мая 1942 г. войска 11-й немецкой армии начали при поддержке румынских соединений операцию «Охота на дроф» против советских войск Крымского фронта. На фото румынские горные стрелки атакуют советские укрепления
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Оборона Красной армии на Керченском полуострове была прорвана, немецкие войска быстро достигли окраин Керчи. На фото атака немецкой пехоты
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Немецкие пехотницы блокируют дом в Керчи
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В результате поражения и спешной эавкуации армии Крымского фронта потеряли более 160 000 человек убитыми, ранеными и пленными, более 4600 орудий и минометов, около 200 танков, более 400 самолетов, 10 400 автомашин, 860 тракторов. На фото советские пленные, взятые под Керчью
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Доверенное лицо Сталина Лев Мехлис, подмявший под себя командующего фронтом и фактически руководивший боевыми действиями, телеграфировал в Москву: «Мы опозорили страну и должны быть прокляты». На фото следы танков на Парпачском перешейке, главной оборонительной позиции
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На Таманский полуостров удалось эвакуировать около 140 000 человек, 157 самолетов, 22 орудия и 29 реактивных установок. На фото советское снаряжение, брошенное во время спешной эвакуации из Керчи
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После разгрома советских войск под Керчью главные силы 11-й армии обрушились на Севастополь. На снимке командующий 11-й армией генерал Манштейн осматривает руины Севастополя
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Береговая батарея в Севастополе
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12 мая войска Юго-Западного фронта начали наступление на Харьковском направлении с целью освобождения Харькова и окружения противостоящей немецкой группировки. На фото советская пехота при поддержке танков британского производства «Матильда» атакует немецкие позиции под городом Змиев
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К вечеру 14 мая советская ударная группировка прорвала оборону противника на 25-40 км в глубину на фронте в 50 км. На фото командир Красной армии осматривает освобожденную деревню
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Поврежденный и захваченный советскими войсками немецкий танк Pz-III. Середина мая 1942 г.
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17 мая немецкие пехотные и танковые соединения нанесли удар с юга на Барвенково, угрожая перерезать коммуникации ударной группы и окружить ее. На снимке советские пехотинцы в обороне
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Директива о переходе к обороне, отводе войск и направлении советских танковых соединений к участку прорыва была отдана с опозданием. Оказались в окружении и впоследствии погибли или оказались в плену более 270 000 человек. По немецким данным (вероятно, преувеличенным), были уничтожены и захвачены более 2000 орудий, 1200 танков и 540 самолетов. На фото советские пленные
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Красная армия после неудачных боев понесла тяжелые потери, утратила инициативу и снова, как и годом раньше, была вынуждена обороняться против внезапных прорывов моторизованных и танковых соединений противника. На фото немецкие военные направляются в театр после завершения боев
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