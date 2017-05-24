Трагический май 1942 года

Фотохроника ТАСС

Директива о переходе к обороне, отводе войск и направлении советских танковых соединений к участку прорыва была отдана с опозданием. Оказались в окружении и впоследствии погибли или оказались в плену более 270 000 человек. По немецким данным (вероятно, преувеличенным), были уничтожены и захвачены более 2000 орудий, 1200 танков и 540 самолетов. На фото советские пленные

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