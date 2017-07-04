День Независимости в резиденции посла США
Осенью Джон Теффт покинет свой пост
4 июля в резиденции американского посла в России прошел прием по случаю Дня независимости Соединенных Штатов
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Посол США в России Джон Теффт (на фото вместе с главным редактором журнала The New Times Евгенией Альбац) осенью покинет свой пост, заявила замглавы дипмиссии Линн Трейси на приеме
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Инвестор Давид Якобашвили
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Джон Теффт и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков
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Бизнесмен Михаил Фридман
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В этом году празднование посвящено штату Луизиана
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Джон Теффт заявил, что «будет скучать по друзьям, которые появились и были здесь, в России», передает «РИА Новости»
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Подразделение Корпуса морской пехоты США
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Скульптор Зураб Церетели
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