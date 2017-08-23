Разрушение Сталинграда

Berliner Verlag / DPA / ТАСС

75 лет назад, вечером 23 августа 1942 г., немецкая авиация нанесла по Сталинграду страшный удар. В тот день было сделано более 2000 самолето-вылетов на город, фугасные и зажигательные бомбы привели к взрывам нефтехранилищ и массовым пожарам, организованное тушение которых оказалось невозможным из-за повреждения насосной станции. На фото: немецкие пикирующие бомбардировщики над Сталинградом

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