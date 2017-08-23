Безопасность и право

Разрушение Сталинграда

75 лет назад, 23 августа 1942 года, немецкая авиация нанесла по городу страшный удар
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