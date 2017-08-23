Разрушение Сталинграда
75 лет назад, 23 августа 1942 года, немецкая авиация нанесла по городу страшный удар
75 лет назад, вечером 23 августа 1942 г., немецкая авиация нанесла по Сталинграду страшный удар. В тот день было сделано более 2000 самолето-вылетов на город, фугасные и зажигательные бомбы привели к взрывам нефтехранилищ и массовым пожарам, организованное тушение которых оказалось невозможным из-за повреждения насосной станции. На фото: немецкие пикирующие бомбардировщики над Сталинградом
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Действия советской ПВО не смогли помешать разрушению города. На снимке: расчет советского зенитного орудия ведет огонь по противнику
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Бомбы над Сталинградом. Как утверждает историк авиации Михаил Зефиров, нацисты потеряли всего три бомбардировщика
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Первые бомбежки Сталинграда. Женщины с пожитками бегут в укрытие
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Немецкий бомбардировщик «Хейнкель-111», сбитый еще до бомбардировки 23 августа
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Аэрофотосъемка бомбардировки вокзала
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Музыкант симфонического оркестра выносит из разрушенного здания инструмент
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Сбитый истребитель «Мессершмитт-109» среди разрушенных домов в центре города
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Медики эвакуируют раненых и пострадавших, ул. им. Гоголя и часть площади Павших борцов революции
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Фронтовой кинооператор снимает горящий вокзал
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По официальным данным, 23 августа 1942 г. в Сталинграде погибли более 40 000 и получили ранения около 150 000 мирных жителей
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Переправа через Волгу, по которой в город направлялись войска и эвакуировались мирные жители
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Случайно уцелевшая скульптура на фоне разрушенного вокзала
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Лошадь на улице разрушенного города ищет своих хозяев
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Жители города и бойцы противовоздушной обороны разбирают завалы после освобождения города
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