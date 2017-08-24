Разрушительный тайфун на юге Китая
Не менее 12 человек погибли, более полутора сотен получили травмы
Тайфун «Хато» обрушился на южное побережье Китая в среду днем, сообщает The Guardian
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Пострадали прибрежные провинции Макао и Гуандун.
23 августа в Китае был объявлен наивысший - красный - уровень опасности
23 августа в Китае был объявлен наивысший - красный - уровень опасности
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Высший уровень штормового предупреждения был объявлен и в Гонконге
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Порывы ветра повалили множество деревьев, улицы городов оказались затоплены
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Почти 27 000 человек были эвакуированы в центры временного размещения, сообщает «Интерфакс»
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Не менее 12 человек стали жертвами тайфуна «Хато» в Китае, сообщает The Guardian. Больше полутора сотен человек получили травмы
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1,91 млн домовладений остались без электричества, сообщает ТАСС
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В Гонконге 23 августа были закрыты биржи. Многие отели Макао закрылись и прекратили бронирование номеров на двое суток из-за перебоев с электричеством и водоснабжением
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Приостановлено паромное сообщение, отменены большинство поездов и около 450 авиарейсов, пишет «Интерфакс»
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В Китае отменены большинство поездов и около 450 авиарейсов
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