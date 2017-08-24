Безопасность и право

Разрушительный тайфун на юге Китая

Не менее 12 человек погибли, более полутора сотен получили травмы
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