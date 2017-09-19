35 лет главной пиктограмме интернета
Какие необычные смайлы можно встретить на улицах России
35 лет назад профессор Университета Карнеги Меллона Скотт Фалман первым в истории предложил выражать эмоции в e-mail с помощью изображений веселого и грустного лица из двоеточия, тире и скобки. Позже такие пиктограммы получили широкое распространение и стали известны как «смайлы» или «эмоджи». Подборку о том, как смайлы приживаются в обычной жизни в России, смотрите в фотогалерее. На фото: акция «Челябинск улыбается миру»
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Митинг за сохранение троллейбусов в Москве
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Радость первого снега
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Не всем по нраву зима
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На музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижнем Новгороде
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«Смайл» на Красной площади
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«Смайлы» в метро
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Памятник поребрику и бордюру в Петербурге
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Участники празднования Всемирного дня эмоджи в парке Горького
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Граффити в Москве
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