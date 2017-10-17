Самолеты и танки оборонной выставки в Сеуле
Международный смотр военной техники продлится в южнокорейской столице до 22 октября
В Сеуле открылась международная выставка аэрокосмической и оборонной промышленности (ADEX), она пройдет с 17 по 22 октября. На фото показательный полет американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor
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Стратегический военно-транспортный самолёт США Boeing C-17 Globemaster III. Каждый такой самолет (построено 279 единиц) может перевезти три БМП Stryker и лишь один танк Abrams
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Грузовое отделение Boeing C-17 Globemaster III
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Пилотажная группа южнокорейских ВВС Black Eagles выступает на сверхзвуковых учебных реактивных самолётах T-50 Golden Eagle южнокорейского производства
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Выступление парашютистов ВВС Южной Кореи
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Истребитель F-22 Raptor производства Lockheed Martin готовится к полету
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Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США E-3 AWACS
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Ребенок играет с южнокорейской снайперской винтовкой
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Экспозиция наземной техники. На фото - основной боевой танк ВС Южной Кореи K2 (слева) и самоходная артиллерийская установка K55A1 (справа)
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