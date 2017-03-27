Встреча Порошенко и Трампа еще не согласована

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев рассказал о подготовке к встрече президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа.

«Конечно, используются все возможности для того, чтобы подготовить главную и ключевую встречу – украинско-американский саммит. Поэтому и недавний визит заместителя помощника госсекретаря США Бриджит Бринк на Украину рассматривался в этом контексте», – приводит «РИА Новости» интервью Елисеева украинскому изданию «Сегодня».

Он подчеркнул, что встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи. «Конечно, мы бы хотели, чтобы это произошло как можно быстрее», – сказал Елисеев.

Ранее министр иностраннвх дел Украины Павел Климкин и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились подготовить встречу между президентами двух стран.