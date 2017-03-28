Власти Великобритании не намерены вести переговоры о новом референдуме в Шотландии

Правительство Великобритании отказалось от обсуждения с Шотландией возможное проведение второго референдума о независимости региона. «Будет нечестно по отношению к жителям Шотландии просить их принимать важное решение в отсутствие у них необходимой информации по поводу будущих отношений с Европой и того, как будет выглядеть независимая Шотландия», - говорится в заявлении, выпущенном в ответ на голосование в парламенте Шотландии.

Ранее парламент Шотландии одобрил проведение очередного референдума.