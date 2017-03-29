Карты «Тройка» и «Стрелка» с апреля можно заменить на брелок

Приобрести брелок, заменяющий карты «Тройка» и в «Стрелка», можно будет с конца апреля. «Этот брелок позволяет оплатить проезд как в Москве, так и в Подмосковье - это единый инструмент оплаты как картой "Тройка", так и картой "Стрелка". Единственное, что нужно сделать, – это подключить автоплатеж», - сообщил старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Игорь Мамонтов.

Функциональность брелока будет такой же, как и двух карт, стоимость его составит 300-350 руб. Выпуском устройств займется компания ЕТК, являющаяся «внучкой» Сбербанка.