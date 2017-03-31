Топилин выступил против увеличения отпуска за ненормированный рабочий день

Министр труда Максим Топилин не считает, что за ненормированный рабочий день следует дополнительно увеличить на 15 суток оплачиваемый отпуск. «Этот законопроект есть. Точно не помню, есть ли на него отрицательный или положительный отзыв правительства, думаю, что он скорее отрицательный. Я сейчас не думаю, что нам нужно говорить, что у нас недостаточно отпусков. В трудовом законодательстве в этом плане все сбалансировано», - заявил он. По словам Топилина, в Трудовом кодексе есть требования к оплате сверхурочных, есть также достаточное количество дополнительных отпусков.

По словам министра, следует идти по пути повышения производительности труда, но «ни в коем случае не сокращать и не увеличивать отпуска». «Здесь, мне кажется, в законодательстве достаточно сбалансированная конструкция. Эти инициативы должны быть слышны от работодателей и от профсоюзов, но ни работодатели, ни профсоюзы нам, насколько мне известно, инициатив по изменению отпусков не вносили. Здесь нужно слушать эти стороны, наверное, это не должно быть партийными инициативами», – добавил он.

С идеей увеличить от 3 до 15 дней отпуска для работников с ненормированным рабочим днем выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР.