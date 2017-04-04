Половина россиян не уверены в завтрашнем дне – опрос

Мысли о будущем рождают у россиян в равной степени как чувство уверенности (45%), так и неуверенности (46%), выяснили в фонде «Общественное мнение».

Согласно результатам опроса, молодежь в возрасте 18-30 лет более уверена в будущем (55%), нежели люди от 46 до 60 лет (37%). Свою уверенность в будущем респонденты объясняли тем, что у них сейчас все хорошо (10%), востребованностью на работе (7%), надеждой на свои силы (6%), верой в президента России Владимира Путина, правительство (5%), стабильностью в стране (5%).

В то же время, как установили социологи, неуверенность порождается нестабильностью в государстве и мире (11%), низкими зарплатами, пенсиями (9%), безработицей, страхом потерять работу (9%), ростом цен и тарифов (6%), отсутствием надежды на улучшения (5%).

Вместе с тем среди россиян неуклонно растет доля оптимистов, смело смотрящих в ближайшее будущее: так, если в 2012 г. таких было 44% , то сегодня уже 48%, доля пессимистов упала за тот же период с 12% до 9%, показал опрос, проведенный 25-26 марта среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов .

ФОМ подсчитал, что 60% россиян живут сегодняшним днем, 29% ориентированы на будущее, 8% склонны жить прошлым. При этом большинство (57%) считает, что строить долгосрочные планы оправданно, полезно, 35%, наоборот, называют это бессмысленным, бесполезным.

Как следует из итогов опроса, 70% респондентов строят планы на будущее, 30% - нет. Что касается глубины планирования, то 45% заглядывают в ближайшее будущее, 20% охватывают и отдаленное, 5% смотрят только далеко вперед. При этом задуманное сбывается у 55%, не сбывается - у 11% опрошенных. Последние объяснили свои неудачи силой обстоятельств (10%) и личным фактором (1%).

Сравнивая свою жизнь сегодня и собственные представления о своем будущем 10 лет назад, 31% участников опроса сообщили, что они примерно совпадают, вдвое больше (60%) - не совпадают.