Журналисты связали виллу во Франции за 6 млн евро с «семьей Владимира Путина»

Бизнесмен Артур Очеретный, который предположительно является новым мужем бывшей супруги президента России Людмилы Путиной, оказался владельцем виллы во Франции на берегу Атлантического океана стоимостью 6–7 млн евро, выяснил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Расследование корреспондента OCCRP Олеси Шмагун публикует «Медуза».

О разводе Владимира Путина с супругой стало известно в 2013 г. В январе 2016 г. журнал «Собеседник» опубликовал расследование, в котором говорится, что Людмила Путина вышла замуж за главу фонда «Центр развития межличностных коммуникаций» Артура Очеретного.

По данным OCCRP, местные жители называют виллу, которая принадлежит Очеретному,«Сюзанной». Это местная достопримечательность с характерным полукруглым крыльцом, которую украшает памятник архитектуры - барельеф архитекторов Жана и Жоэля Мартель. Площадь виллы - 450 кв. м: четыре спальни, гостиная и столовая с выходом на террасу, музыкальная комната и бильярдная. «Сюзанну» окружает парк в 5000 кв. м с открытым бассейном, окна виллы выходят на Атлантический океан, вокруг поля для гольфа, пишет «Медуза».