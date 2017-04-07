В ДНР назвали имя заказчика убийства Моторолы и Гиви

В Министерстве госбезопасности самопровозглашенной ДНР назвали имя заказчика убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторола) и командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). По данным ведомства, это глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

«Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», — цитирует «Россия 24» пресс-секретаря министерства Марию Петрову.

По ее словам, 14 февраля 2017 г., то есть вскоре после убийства Гиви, Петр Порошенко назначил Алексея Петрова начальником департамента контрразведки «за заслуги последнего перед украинской властью, которые фактически являются преступлениями против республики».

Ранее задержанный в ЛНР диверсант Иван Деев назвал имя возможного убийцы Моторолы. Также в ЛНР называли виновных в убийстве Гиви. В республике обвинили в этом бойцов 8-го полка спецназа Вооруженных сил Украины.

Арсен Павлов погиб в октябре 2016 г. в результате взрыва в лифте его дома. Михаил Толстых был убит сегодня, 8 февраля, в результате попадания боеприпаса огнемета «Шмель» в окно его кабинета.