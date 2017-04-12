Россия и США договорились поддерживать инициативы деловых кругов двух стран

Россия и США договорились способствовать прямым контактам деловых кругов для преодоления негативных тенденций в экономических отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.

«Упоминали положение дел в наших экономических связях, чувствуем интерес бизнеса с обеих сторон к тому, чтобы наращивать взаимодействие, преодолеть негативную тенденцию в объемах товарооборота и инвестициях, которая по объективным причинам и по субъективным причинам сейчас наблюдается», - сказал он.