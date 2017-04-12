Тиллерсон: отношения США и России находятся на самом низком уровне

Отношения США и России находятся на низшей точке, как и уровень доверия, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров в Москве.

«Мы только что пришли с очень продуктивной встречи, как вы уже слышали, мы провели два часа с президентом Путиным. Текущее состояние дел находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке», - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Тиллерсон добавил: «Но две крупные державы, ядерные державы, не могут находиться в таком состоянии дел».