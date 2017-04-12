Лавров: Россия и США создадут спецпредставителей для преодоления «раздражителей» в отношениях

Россия и США договорились на уровне экспертов внешнеполитических ведомств проанализировать состояние двусторонних отношений, в частности «накопившиеся в них раздражители». Об этом заявил в среду, 12 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Еще одна договоренность: мы условились выделить специальных представителей от наших министерств - МИДа и Госдепартамента - с тем, чтобы подробно, без каких-либо эмоций и искусственных обострений посмотреть на те раздражители, которые накопились в наших отношениях за последние годы, прежде всего за годы правления администрации Обамы», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Тиллерсон в свою очередь подтвердил создание российско-американской рабочей группы по разрешению наиболее сложных проблем в отношениях двух стран. «Мы должны сделать все, чтобы восстановить доверие между нашими странами и приостановить их [отношений] деградацию», - приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что возможное применение химического оружия в Сирии остается темой, по которой позиции Москвы и Вашингтона расходятся.