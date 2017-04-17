Мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Министерству транспорта и мэрии Москвы проработать возможные изменения правил дорожного движения, которые бы дали дополнительные преимущества мотоциклистам перед автомобилистами. Как сообщил «Коммерсанту» представитель Шувалова, это поручение было дано на совещании в правительстве о безопасности движения. Речь идет об отдельной стоп-линии для удобного старта на перекрестках и разрешении ездить между рядами машин.

Минтрансу и администрации Москвы поручено провести эксперимент по применению на улицах двойной стоп-линии. Автор идеи, руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский объяснил изданию, что сейчас в городах на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии. Стартовать им приходится вместе с автомобилями, это небезопасно, отметил эксперт. В ходе эксперимента на оживленном перекрестке в Москве проведут две стоп-линии: одну для автомобилей, вторую, через 3–5 м – для мотоциклистов. Если эксперимент будет удачным, его начнут внедрять, для чего потребуются изменения в законодательство, сказал Шумский. Представитель Шувалова отметил, что такая разметка уже применяется в некоторых странах.

Также МВД, Минтрансу и открытому правительству поручено за месяц «проработать вопрос» о возможности «движения мотоциклистов между рядами» и представить доклад в правительство. По словам Шумского, сейчас это не запрещено и не разрешено, а в случае ДТП бывает невозможно определить, кто виноват, поскольку мотоциклист формально правил не нарушал, продвигаясь между рядами.

Министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, который много ездит на мотоцикле, считает важным, чтобы у «мотоциклистов было право использовать пространство между рядами машин для преодоления пробок на скорости до 40 км/ч, не создавая угроз для участников движения». «Это не должно считаться нарушением. Такое поведение сегодня является типовым, я так сам регулярно езжу. Более того, это сделает более удобным передвижение двухколесного транспорта в городе», – сказал он «Коммерсанту». По информации издания, ГАИ уже подготовила заключение о «нецелесообразности» разрешения движения мототранспорта между рядами. Там также считают, что если закрепить в ПДД четкий запрет или разрешение двигаться между рядами, это только усложнит дорожную ситуацию.