Спасатели нашли пять человек с затонувшего сухогруза, один спасен

В Черном море спасатели нашли пятерых из 12 членов экипажа потерпевшего бедствие сухогруза «Герои Арсенала», сообщил «Интерфаксу» источник в международных службах морского поиска. По предварительным данным, судно затонуло, добавил он. «Из воды на борт спасательного судна живым поднят член экипажа. С воздуха в акватории установлено место нахождения еще четверых членов экипажа. Судьба семерых остается неизвестной», - сказал собеседник агентства.

Пока неясно, в каком состоянии обнаруженные моряки. «Спасатели видят людей в спасательных жилетах, к сожалению, они не могут поднять их на борт спасательной шлюпки. Их сильной волной относит от корабля. Пока их состояние непонятно», - сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы крымского управления МЧС Владимир Иванов. Он добавил, что в акватории найдена спасательная шлюпка, в которой, предварительно, моряки эвакуировались с судна. «Она перевернута. Людей вокруг нет».

Всего, по предварительным данным, на борту находилось 12 человек: «девять - россияне, еще двое, по предварительным данным, - граждане Украины, и один, предварительно, - Грузии», - сказал «Интерфексу» источник в международных службах морского поиска и спасения.

«Предварительно, по докладу экипажа, во время кораблекрушения они столкнулись с сильным штормом. Справиться со стихией экипажу не удалось, и судно затонуло», - сказал «Интерфаксу» источник в международных службах морского поиска и спасения.

Большое сухогрузное судно класса «река-море» «Герои Арсенала» было построено в 1980 г., сообщает служба «Новости Крыма» со ссылкой на открытые источники. Его длина 114 м, ширина 13 м, тоннаж - 2850 т. Судно ходит под панамским флагом, а судовладельцем является турецкая компания. До 2013 г. судно принадлежало «Укрречфлоту».