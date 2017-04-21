Власти США готовы предъявить обвинение основателю WikiLeaks

Арест основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа является приоритетом для американских властей, заявил генпрокурор США Джеф Сешнс. «Мы уже начали наращивать наши усилия и всякий раз, когда это будет возможно, будем стараться отправить некоторых людей в тюрьму», - приводит его слова CNN.

По данным The Washington Post, в последние недели прокуратура США готовила меморандум с обвинениями против Ассанжа и других сотрудников сайта. Им вменяется кража госсобственности, а также нарушение закона о шпионаже. Пока документ существует в черновом виде, не является полным и должен пройти одобрение руководством минюста США.

Расследование против Ассанжа и WikiLeaks ведется с 2010 г. Поводом к новым обвинениям стала информация о том, что WikiLeaks якобы помогал Эдварду Сноудену в публикации секретных материалов Агентства национальной безопасности.

На прошлой неделе директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что настало время назвать WikiLeaks тем, чем он является, – «неправительственной враждебной разведывательной структурой, часто подстрекаемой государственными субъектами, такими как Россия». Власти США обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы в Америке, в том числе через публикацию компромата на руководство Демократической партии в WikiLeaks, добытого прогосударственными хакерами. Это якобы было санкционировано Кремлем. Москва все обвинения отрицает.

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