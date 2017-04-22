После перестрелки в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на жизнь сотрудников службы безопасности. Дело возбуждено по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 2 ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в Ставропольском крае ликвидированы двое бандитов, связанных с ИГ. Вечером 21 апреля сотрудники регионального УФСБ попытались остановить машину, в ответ по ним был открыт огонь. Правоохранители застрелили нападавших. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Личности нападавших установлены. «Бандиты предварительно опознаны: один из них являлся главарем данной ячейки, прошедшим подготовку в лагерях ИГ и прибывшим в Россию для совершения терактов, другой — ее активным членом», — сообщали в НАК. В настоящее время по уголовному делу создана следственная группа, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.