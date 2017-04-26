ИГ пытается объединиться с другими группировками – ФСБ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) ведет переговоры об объединении с другими террористическими группировками, заявил начальник ФСБ Александр Бортников.

Он также отметил, что «главари крупнейших международных террористических группировок, таких, как ИГ, "Джабхат-ан-Нусра", а также остатки ранее существовавших структур, подобных "Аль-Каиде" (запрещены в РФ), осознавая, что им грозит полное уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять свою тактику».

Бортников уточнил, что, в частности, они активизировали переброску боевиков в Афганистан, Йемен и вглубь африканского континента.

«Фактически речь идет о формировании новой масштабной террористической сети», - подытожил Бортников.