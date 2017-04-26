ФСБ сообщила о предотвращении теракта сторонников ИГ на Сахалине

ФСБ сообщила, что пресекла на Сахалине деятельность сторонников «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). По данным спецслужбы, они планировали резонансный теракт на объекте массового пребывания граждан.

В Южно-Сахалинске в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых. Это гражданин России и гражданин одной из Центрально-Азиатских республик. У них дома прошли обыски. На обысках нашли самодельную бомбу с готовыми поражающими элементами, компоненты для изготовления взрывных устройств, пропагандистские материалы ИГ и запрещённую экстремистскую литературу. В мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления СВУ.

В отношении задержанных ФСБ возбудила уголовное дело.