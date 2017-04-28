В московском метро нечаянно объявили воздушную тревогу

Пассажиры московского метро сообщили, что утром в пятницу слышали оповещение о воздушной тревоге и эвакуации. В пресс-службе подземки агентству «Москва» объяснили, что это произошло из-за сбоя при наладке оборудования по оповещению граждан.

Слушательница Business FM сообщила радиостанции, что услышала объявления «Воздушная тревога в Москве» и «Эскалаторы работают только на выход» на переходе с «Павелецкой» радиальной на «Павелецкую» кольцевую. По ее словам, пассажиры начали выходить на улицу. Слушательница успела доехать до «Комсомольской» кольцевой линии столичного метрополитена и выйти на улицу. На вопрос о том, что просходит, полицейские у входа ответить пассажирке не смогли. Она утверждает, что на момент публикации материала на сайте BFM все эскалаторы на станции работали только на выход.

Пользователь Facebook слышала объявление «Внимание! в городе объявлена воздушная тревога. Метрополитен работает только на вход! Будьте бдительны» на станции «Деловой Центр».

«Производилась наладка оборудования, которое отвечает за оповещение. Произошел кратковременный технический сбой, который длился до пяти минут. В 11.00 это было. При этом это было только объявление, то есть эскалаторы работали в штатном режиме», - сказал сотрудник пресс-служба метрополитена.