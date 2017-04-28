Турция договорилась с Россией о покупке С-400

Турция в целом договорилась с Россией о покупке зенитно-ракетного комплекса С-400, сообщили турецкие СМИ со ссылкой на министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу. По данным РИА «Новости», переговоры идут уже о цене.

«Принципиальное соглашение о российском комплексе С-400 достигнуто», - заявил Чавушоглу по возвращении из Узбекистана. По словам министра, Турция хотела купить комплексы ПВО у стран НАТО, однако сделка не состоялось из-за позиции партнеров.

Накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Сочи 3 мая президенты России и Турции могут обсудить поставки С-400. О том, что Турция и Россия ведут переговоры по С-400, стало известно в ноябре прошлого года, а в феврале уже руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о предметных переговорах.