Защита бывшего начальника ГУЭБиПК МВД Сугробова попросила отменить приговор

Защита бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова подала апелляцию на приговор. Как сказал ТАСС адвокат Эдуард Исецкий, защита осужденного просит приговор отменить.

Мосгорсуд 27 апреля приговорил бывшего начальника антикоррупционного главка к 22 годам колонии строгого режима и лишил его звания генерал-лейтенанта МВД. Сугробов и другие фигуранты дела признаны виновными в организации преступного сообщества и превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также провокации взятки. Еще восемь сотрудников управления и предприниматель Игорь Скакунов получили сроки от четырех до 20 лет. Еще 11 фигурантов дела уже осуждены. Бывший заместитель Сугробова Борис Колесников выпал из окна здания СКР в день одного из допросов, он признан виновным, но дело против него закрыто из-за его гибели.

Процесс шел в закрытом режиме.

По версии следствия, Сугробов еще в 2011 г. создал преступное сообщество, в которое вошли подчиненные ему сотрудники. Вместе с Колесниковым они разработали общую схему преступлений. Заключалась она в том, что соучастники сами создавали, а затем документировали якобы оперативную информацию о преступной деятельности своих жертв – фактически занимались провокацией коррупционных преступлений. Например, должностному лицу под надуманным предлогом без его согласия могли положить на стол деньги, а потом обвинить в совершении преступления. В общей сложности Сугробову инкриминировался 21 эпизод преступной деятельности, потерпевшими признаны 30 человек, сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Среди них – главврач ЦКБ управделами президента, председатель правления компании Nanotec-Industries AG, глава администрации города Смоленска, и. о. ректора Южно-Российского госуниверситета экономики и сервиса, врио руководителя Управления службы госрегистрации по Московской области и даже директор департамента Счетной палаты. После задержания Сугробова с сообщниками уголовные дела в их отношении закрыли либо они были оправданы судом, уточняет СКР. Ключевой эпизод дела связан с попыткой организовать провокацию взятки в отношении замначальника одной из служб ФСБ Игоря Демина. В результате организаторы этой «разработки» были задержаны сотрудниками ФСБ.