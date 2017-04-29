Протестующие в Бразилии устроили беспорядки возле дома президента

В Бразилии акция протеста против пенсионной и трудовой реформ завершилась беспорядками возле дома президента страны Мишела Темера в Сан-Паоло, сообщает издание Globo.

Полиция призывала протестующих отойти от дома президента, но участники акции не отреагировали на предупреждение сотрудников правоохранительных органов. Тогда полиция применила к ним слезоточивый газ и резиновые пули, участники протеста в ответ начали бросать в правоохранителей камнями.

В акции принимало участие около 70 000 человек. Протестующие разгромили банк, супермаркет и закусочную.