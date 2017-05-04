Павленскому предоставили убежище во Франции

Власти Франции согласились предоставить убежище российскому художнику Петру Павленскому. Об этом сообщает AFP со ссылкой на адвоката.

В январе Павленский вместе с семьей уехал из России. Сообщалось, что он попросит политическое убежище во Франции. Художник опасался, что в отношении него и его гражданской супруги возбудят новое уголовное дело.

В июне 2016 г. Павленский был признан виновным в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке. Суд обязал его выплатить 500 000 руб. штрафа и 481 500 руб. компенсации.