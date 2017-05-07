В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»

В центре Вашингтона в третий раз прошла акция «Бессмертный полк». Как и в предыдущие годы, люди собрались у Белого дома и прошли маршем до мемориала Второй мировой войны. В акции приняли участие более 100 человек.

У большинства в руках были фотографии родных, участвовавших в войне. Организаторы раздавали георгиевские ленточки и таблички, к которым можно было прикрепить фотографии. Во время шествия колонна пела песни военных лет — «Катюшу», «Смуглянку», «Нам нужна одна победа» и другие.

В этом году власти разрешили участникам акции пройти маршем по проезжей части, а не по тротуарам, как годом ранее. Сотрудники Секретной службы США обеспечивали безопасность, шествие прошло без инцидентов.