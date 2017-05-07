Боевики ИГ атаковали военную базу США на севере Ирака

Боевики запрещенной террористической организации «Исламское государство» атаковали военную базу в провинции Киркук на севере Ирака, где размещаются американские военные советники.

Два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у входа на базу K1. О жертвах и пострадавших среди американских военнослужащих не сообщается.

Трое боевиков ИГ были ликвидированы курдскими отрядами пешмерга. В результате столкновений погибли двое курдов и еще шестеро получили ранения.