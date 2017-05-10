Мосгорсуд подтвердил законность возвращения в прокуратуру части дела о катастрофе Falcon во «Внуково»

Мосгорсуд признал законным возвращение в прокуратуру дела в отношении трех из пяти подсудимых, обвиняемых в причастности к крушению самолета Falcon в столичном аэропорту «Внуково», в результате которого погиб глава компании Total Кристоф де Маржери. «Постановление Солнцевского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения», – заявил судья.

Адвокаты обжаловали возврат дела прокурору, несмотря на то что сами заявили данное ходатайство. «Мы обжаловали это решение, потому что требовали возврата всего дела, а не его части», – сказал в Мосгорсуде один из защитников. По их мнению, на данной стадии невозможно выделение части дела в отдельное производство.

Ранее Солнцевский суд Москвы вернул в прокуратуру дело в отношении трех из пяти подсудимых – Круглова, Дунаевой, Архиповой.

По версии следствия, 20 октября 2014 г. из-за отсутствия надлежащей координации взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами со стороны руководителя полетов Романа Дунаева и небрежного отношения к своим должностным обязанностям диспетчеров Надежды Архиповой и Александра Круглова, а также утраты начальником инженерной службы Владимиром Леденевым контроля за подчиненными снегоуборочная машина под управлением Владимира Мартыненко выехала на взлетно-посадочную полосу, что привело к столкновению с французским воздушным судном Falcon-50 ЕХ. Это привело к крушению самолета и гибели четырех человек, находившихся на его борту, в том числе главы нефтегазовой компании Total де Маржери.