РПЦ: приговор ловцу покемонов показывает, что «в этом мире есть милосердие»

В Русской православной церкви прокомментировали приговор ловцу покемонов Руслану Соколовскому. «Мы надеемся, что этот человек все-таки воспримет такой мягкий приговор как, может быть, знак того, что в этом мире есть милосердие и что есть источник этого милосердия, Бог», — заявил заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько). Он выразил мнение, что суд при вынесении решения «руководствовался соображениями гуманности».

Сегодня суд приговорил блогера Руслана Соколовского к 3,5 года условно. Суд признал обвиняемого виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств – ручки с видеокамерой.