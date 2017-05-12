Неопознанные останки жертв авиакатастрофы над Синаем захоронят в Петербурге 20 мая

Председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков заявил, что неопознанные останки жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом захоронят на Серафимовском кладбище Петербурга 20 мая.

«Родственники жертв обратились с инициативой предать останки земле. Церемония пройдет 20 мая в 13.00 на Серафимовском кладбище», - уточнил он.

Фрагменты тел погибших, опознанные уже после их захоронения, будут дозахоронены в тех же могилах, а все неопознанные - в одном месте. По его словам, шесть семей не опознали своих родных среди погибших.

Самолет А321 компании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Петербург, потерпел крушение в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 г. Находившиеся на борту 224 человека погибли.

Следственный комитет России, проведя расследование, пришел к выводу, что авиакатастрофа произошла из-за взрыва бомбы. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 205 УК (теракт).