Рособрнадзор лишил лицензий четыре негосударственных вуза

Рособрнадзор за неделю с 11 по 18 мая по решению судов лишил образовательной лицензии четыре негосударственных вуза, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

В списке оказались «Институт национальной безопасности и управления рисками», «Научно-исследовательский инжиниринго-консалтинговый центр», «Институт образования и науки» и «Институт технологии и бизнеса».

Лишенный лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность и перевести студентов в другие учебные заведения с сохранением всех условий обучения.