Неопознанные останки жертв крушения А321 в Египте захоронили в Петербурге

Все неопознанные останки жертв крушения Airbus A321 над Синайским полуостровом захоронили сегодня на Серафимовском кладбище. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по социальной политике.

На траурной церемонии присутствовало около 500 человек, большинство из них — родственники погибших в авиакатастрофе.

Лайнер авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2015 г. в результате теракта. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто не выжил.