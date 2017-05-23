Трамп направляется с официальным визитом в Италию

Президент США Дональд Трамп отправился в Италию, где пробудет с официальным визитом в течение двух дней, сообщает во вторник американский телеканал CNN.

Как отмечает телеканал, после визита в Израиль американский лидер посетит 24 мая Ватикан, а также пробудет в Италии с 26 по 27 мая.

25-26 мая Трампа ожидают в Брюсселе.

Ранее во вторник американский президент прибыл в город Вифлеем на Западном берегу реки Иордан для встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Кроме того, накануне Трамп посетил Иерусалим, где провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.