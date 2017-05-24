Госдума приняла законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями на улице к митингам

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, обязывающий депутата уведомлять органы исполнительной власти о встрече со своими избирателями на улице. На такие встречи предлагается распространить действие закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», встречи депутатов в помещениях по-прежнему будут проходить без уведомлений.

Поправки устанавливают две формы проведения встреч депутатов всех уровней со своими избирателями: первая - в помещениях, специально отведенных местах и на внутридомовых территориях, вторая форма – проведение встреч с избирателями в форме публичных мероприятий (собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В первом случает депутаты могут не уведомлять органы исполнительной власти и органы местного самоуправления (МСУ) о таких встречах. Что относится к таким специально отведенным местам для встреч с избирателями, должны будут определить органы МСУ и органы исполнительной власти регионов, а также порядок предоставления таких помещений.

О проведении встреч с избирателями в виде митингов депутат должен будет уведомлять власти не ранее чем за 10 дней и не позднее пяти дней. Для всех остальных граждан в настоящее время действует правило, что уведомление нужно подавать в период не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения планируемого публичного мероприятия.

Законопроект вводит административную ответственность за воспрепятствование проведению встреч депутатов Госдумы с избирателями.