В Москве увеличили ежемесячное пособие на ребенка с 1500 до 2000 рублей

Столичное правительство приняло постановление об увеличении с 1 июня на 33% пособия на ребенка малообеспеченным семьям. Теперь они будут ежемесячно получать до 2000 руб. вместо 1500 руб.

«Постановление предусматривает увеличение с 1 июня 2017 г. размеров ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям на 500 руб. В частности, базовое пособие на ребенка из полной семьи в возрасте до полутора лет и более трех лет увеличивается на 33% с 1500 до 2000 руб. в месяц», - говорится в сообщении правительства Москвы. Максимальный размер пособия, которое выплачивается одиноким матерям на детей в возрасте от полутора до трех лет, достигнет 5000 руб. в месяц.

На увеличение пособия правительство направит дополнительно 1,1 млрд руб., заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.