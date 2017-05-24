Трамп подтвердил «трансатлантическое единство» в отношении России

Президент США Дональд Трамп заверил руководство Италии, что США поддерживает Европу в том, то «Россию нужно привлечь к ответу за действия в Крыму и на Востоке Украины» и заставить выполнять минские соглашения. Об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров лидера США с президентом и премьер-министром Италии.

«Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство в том, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия в Крыму и восточной Украине, и отметил важность того, чтобы убедить Россию выполнять обязательства, взятые по условиям минских соглашений», - сообщила пресс-служба Белого дома.

Президент Трамп во вторник прибыл в Рим, где встретился с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и президентом Италии Серджо Маттареллой. Лидер США находился в Италии менее суток и после этого направился в Брюссель, напоминает «РИА Новости».

В Брюсселе Трамп был на аудиенции у короля бельгийцев Филиппа и королевы Матильды, а также встретился в королевском дворце с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. В ходе встречи Мишель выразил удовлетворение тем, что принимает в Брюсселе столь высокого гостя, и назвал «очень глубокими» отношения между двумя странами. В свою очередь Трамп сказал ему: «Вместе мы победим в войне против терроризма» (цитата по «Интерфаксу»).

В четверг президент США примет участие в саммите НАТО в Брюсселе.